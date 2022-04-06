ООО «Томский кабельный завод» приглашает Вас посетить 29-ую Международную Выставку «Энергетика и Электротехника», г. Санкт-Петербург, которая пройдет с 26 по 28 апреля 2022 года.

На выставке будет представлена новая продукция торговой марки ТОФЛЕКС® шахтный, судовой, монтажный, ЭПР, ЭМС, СОЛАР, КС, СРГК. А также образцы продукции основных номенклатурных групп: силовой, нефтепогружной, контрольный кабели, провода и кабели среднего напряжения.

Место проведения:

г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон Н, стенд №233

Совместный стенд с официальным партнером ООО «Томсккабель» - ООО НТЦ «Энергетические Системы Северо-Запада» в СЗФО.

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте.

Подробнее о выставке – на сайте.