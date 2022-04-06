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Энергокомлект отмечает 30 лет, а ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ 8-летие. Истории предприятий в выпуске
6 апреля 2022, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Томсккабель"
ООО «Томский кабельный завод» приглашает Вас посетить 29-ую Международную Выставку «Энергетика и Электротехника», г. Санкт-Петербург, которая пройдет с 26 по 28 апреля 2022 года.
На выставке будет представлена новая продукция торговой марки ТОФЛЕКС® шахтный, судовой, монтажный, ЭПР, ЭМС, СОЛАР, КС, СРГК. А также образцы продукции основных номенклатурных групп: силовой, нефтепогружной, контрольный кабели, провода и кабели среднего напряжения.
Место проведения:
г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон Н, стенд №233
Совместный стенд с официальным партнером ООО «Томсккабель» - ООО НТЦ «Энергетические Системы Северо-Запада» в СЗФО.
Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте.
Подробнее о выставке – на сайте.
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