 
Мероприятия

"Томсккабель" приглашает посетить 29-ую Международную Выставку "Энергетика и Электротехника"

ООО «Томский кабельный завод» приглашает Вас посетить 29-ую Международную Выставку «Энергетика и Электротехника», г. Санкт-Петербург, которая пройдет с 26 по 28 апреля 2022 года.

На выставке будет представлена новая продукция торговой марки ТОФЛЕКС® шахтный, судовой, монтажный, ЭПР, ЭМС, СОЛАР, КС, СРГК. А также образцы продукции основных номенклатурных групп: силовой, нефтепогружной, контрольный кабели, провода и кабели среднего напряжения.

Место проведения:

г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон Н, стенд №233

Совместный стенд с официальным партнером ООО «Томсккабель» - ООО НТЦ «Энергетические Системы Северо-Запада» в СЗФО.

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте.

Подробнее о выставке – на сайте.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "Томсккабель"

TOMK
6.51

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Заместитель генерального директора ПАО 06.04.2022
Заместитель генерального директора ПАО "Россети Центр" Константин Михайленко принял участие в ежегод...
Евгений Грабчак: 06.04.2022
Евгений Грабчак: "Меры поддержки помогут ТЭК обеспечить российскую экономику необходимыми энергоресу...
Павел Сниккарс: 05.04.2022
Павел Сниккарс: "Важная задача в электроэнергетике в период высокой турбулентности – сохранить отлаж...
В Саранске прошла VII Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов 05.04.2022
В Саранске прошла VII Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов "I...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно