Предприятие ГП «Смолы», разместившее лабораторию на площадке Алабушево в ОЭЗ «Технополис "Москва"», нарастит в 1,5 раза выпуск специальных смол, которые применяются для добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Так называемые ионообменные материалы, или смолы, позволяют выделять радиоактивные металлы из руды, а также сорбировать благородные, редкие и тяжелые металлы. Это необходимо как для анализа рудного сырья, так и его добычи. Ряд смол используются для очистки промышленных стоков – с их помощью можно избирательно извлекать ионы различных металлов из растворов.

«Предприятие из ОЭЗ Москвы способно обеспечить потребности геологической разведки и добычи и взамен импортной продукции предложить отечественное сырье. Для этого компания планирует нарастить выпуск смол в 1,5 раза, до 500 тонн в год. Кроме того, специалисты лаборатории ведут исследования в области извлечения ископаемых, которые позволят разработать новые решения в производстве сплавов с повышенной прочностью, термоустойчивостью и ковкостью. Они смогут применяться, в частности в авиации, в космической отрасли, в энергетике, в приборостроении, при выпуске аккумуляторов», - отметил Владислав Овчинский.

ГП «Смолы» производит ионообменные материалы с 2018 года. Лаборатория компании работает в ОЭЗ Москвы с 2021 года Производимые сорбционные материалы, в частности, применяются для очистки сточных и возвратных вод, для систем водоподготовки хозяйственно-питьевого назначения, для глубокой очистки воды на тепловых и атомных электростанциях, для получения особо чистой воды в фармацевтике и медицине.

«В лаборатории заняты 11 специалистов. У предприятия накоплен большой опыт импортозамещения. Так, в 2020 году компания участвовала в исполнении госпрограммы по развитию промышленности редких и редкоземельных металлов. Наработки в этой области позволят ей и дальше поставлять на российский рынок продукцию для бесперебойной работы таких отраслей как электроэнергетика, металлургическая промышленность, химическая промышленность, пищевая и др», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Ключевыми партнерами предприятия являются заводы госкорпораций, золотодобывающие компании, электроэнергетические (генерирующие) компании и коммунальные предприятия по водоснабжению и технических сооружений.

Продукция компании из столичной ОЭЗ будет представлена на коллективном стенде Правительства Москвы на форум-выставке «Госзаказ 2022» под брендом Сделано в ОЭЗ «Технополис Москва».

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