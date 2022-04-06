За период отопительного сезона специалисты ГУП РК «Крымэнерго» отремонтировали трансформаторные подстанции и распределительные сети 0,4-6-10 кВ, подключили новые объекты в Красноперекопском районе и городском округе Армянск.

На территории Красноперекопского района и Армянска энергетики с 1 ноября 2021 года по настоящее время произвели плановый капитальный ремонт 27 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и реконструировали более 24 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10 кВ. Кроме этого, работники энергопредприятия установили 25 опор, заменили около 7 км проводов различного класса напряжения, а также расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 7 км трасс ВЛ. Комплекс мероприятий ремонтной кампании призван обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей, а также снизить вероятность аварийных ситуаций в сетях.

В тот же период специалисты ГУП РК «Крымэнерго» подключили к сетям ряд объектов социально значимой инфраструктуры: