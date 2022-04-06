Премьера спецвыпуска RusCable Review: Сарансккабель-Оптика
6 апреля 2022, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство
Источник: ГК 1520
Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции 90-летнего моста через реку Левочку в Новгородской области (перегон Кабожа — Бугры). Генпроектировщик — АО «Ленгипротранс» (входит в Группу компаний 1520) — предусмотрел сохранение движения поездов во время работ.
Проект входит в перечень мероприятий по увеличению пропускной способности участка Мга — Сонково — Дмитров Октябрьской железной дороги.
На первом этапе работ рядом с существующим мостом планируется построить новую переправу, выполнить сходы на действующий главный путь и временно переключить на него поезда. На следующем этапе старый мост демонтируют и на его месте возведут новый — в перспективе участок станет двухпутным и по второму мосту пройдет еще один главный путь.
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