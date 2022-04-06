5 апреля 2022 года по инициативе Российской стороны состоялось внеочередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Повестка включала вопросы, принятие решений по которым позволит обеспечить устойчивость экономик государств – членов ЕАЭС. Минэкономразвития России представляли заместители Министра Дмитрий Вольвач и Владимир Ильичев.

В фокусе внимания совместная работа в сфере таможенно-тарифного регулирования.

«Советом Комиссии принято решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин по 938 товарным позициям до 30 сентября 2022 года, при этом по отдельным товарным позициям решение об обнулении будет принято Коллегией ЕЭК в ближайшее время. Эти меры позволят обеспечить бесперебойные поставки товаров на внутренний рынок Союза», - отметил Владимир Ильичев.

По его словам, объем импорта по «обнуленным позициям» оценивается в 31 млрд долларов США в год. Экономия импортеров (при сохранении объемов ввоза на уровне 2021 года) за 6 месяцев может составить порядка 800 млн долларов США. «По 150 позициям продолжит действовать тарифная льгота по освобождению от ввозной таможенной пошлины, для получения которой потребуется представить документы, подтверждающие целевое назначение», - сказал он.

Сокращен срок нахождения отдельных товаров, ввезенных с тарифными льготами, под таможенным контролем (обуславливает ограничения по продаже, нецелевому использованию и др.). Упрощена процедура подтверждения происхождения ввозимых товаров в рамках непреференциальных правил определения страны происхождения товаров.

Для поддержки автомобильной промышленности страны Союза договорились о возможности производства машин по упрощенным национальным правилам. Исключения из действия технического регламента Союза будут действовать до 1 февраля 2023 года.

Как отметил Дмитрий Вольвач:

«Сегодня были приняты точечные решения в сфере таможенного и технического регулирования. При этом работа над вторым пакетом совместных мер на площадке профильной Рабочей группы высокого уровня продолжается. Уверен, что наши согласованные действия позволят обеспечить устойчивость экономик стран-членов ЕАЭС», - сказал он.

Очередное заседание Совета Комиссии запланировано на 15 апреля 2022 года в очном формате в Москве.