Энергетики Западных электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» вносят вклад в улучшение транспортной инфраструктуры Урала. Специалисты энергокомпании обеспечили электроснабжение строительного городка специалистов, которые будут осуществлять реконструкцию федеральной трассы Р-242 «Екатеринбург-Пермь». Присоединенная мощность составила 600 кВт.

В рамках проекта энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором 630 КВА, осуществили монтаж участка сети 10 кВ. В инфраструктуру подключенного строительного городка входит мобильный асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка, мобильная лаборатория, мастерские для обслуживания спецтехники, модульные домики для рабочих, столовая.

Трасса Р-242 «Екатеринбург-Пермь» относится к дорогам федерального значения, ее общая протяженность — 354 километров. Магистраль начинается в Перми, проходит через Кунгур, Первоуральск, Ревду и заканчивается в Екатеринбурге.

Фото: rosavtodor.ru