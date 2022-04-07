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Энергетики "Россети Урал" обеспечили электроэнергией строительный городок специалистов по реконструкции федеральной трассы Р-242

Энергетики Россети Урал обеспечили электроэнергией строительный городок специалистов по реконструкции федеральной трассы Р-242

7 апреля 2022, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Энергетики Западных электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» вносят вклад в улучшение транспортной инфраструктуры Урала. Специалисты энергокомпании обеспечили электроснабжение строительного городка специалистов, которые будут осуществлять реконструкцию федеральной трассы Р-242 «Екатеринбург-Пермь». Присоединенная мощность составила 600 кВт.

В рамках проекта энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором 630 КВА, осуществили монтаж участка сети 10 кВ. В инфраструктуру подключенного строительного городка входит мобильный асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка, мобильная лаборатория, мастерские для обслуживания спецтехники, модульные домики для рабочих, столовая.

Трасса Р-242 «Екатеринбург-Пермь» относится к дорогам федерального значения, ее общая протяженность — 354 километров. Магистраль начинается в Перми, проходит через Кунгур, Первоуральск, Ревду и заканчивается в Екатеринбурге.

Фото: rosavtodor.ru

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Источник: Россети Урал

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