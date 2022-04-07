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Игорь Маковский: необходимо как можно скорее перейти к вовлеченности сотрудников в независимую культуру безопасного труда

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, на котором особое внимание было уделено практическому внедрению в производственные отношения передовых подходов обновленной программы безопасности труда, представленной управленческому составу компании на годовой Коллегии в г. Орле.

Напомним, мероприятие прошло 28 марта и собрало ключевых руководителей исполнительного аппарата и филиалов Обществ, специалистов, отвечающих за экономику и финансы, а также начальников районов электрических сетей.

Генеральный директор подчеркнул, что в новых условиях главной ценностью компании остаются работники, поэтому 2022 год объявлен «Годом охраны труда». Цель принятых решений по данному направлению – не просто снизить уровень производственного травматизма, а полностью его исключить. Для её успешной реализации необходимо не только выполнять программу мероприятий концепции «нулевого травматизма», но и применять новые методы и подходы в борьбе с ним. В частности, как заявил Игорь Маковский, «отказаться от одного лишь контрольно-надзорного инструментария в достижении поставленных целей и как можно скорее перейти к вовлеченности сотрудников в независимую культуру безопасного труда, когда поведение людей определяется их собственным сознанием, заботой о своем здоровье и безопасности».

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Источник: Россети Центр

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