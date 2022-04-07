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Модернизация и ноу-хау на "СмоленскЭлектроКабель" VOLTA

Модернизация и ноу-хау на СмоленскЭлектроКабель VOLTA

7 апреля 2022, 17:43
Рубрика: Новости портала
Метки: СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, VOLTA
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Нашу открытую студию на выставке Сabex 2022 посетили представители компании «СмоленскЭлектроКабель» Василий Андрюшенко – руководитель тендерного отдела и Татьяна Федорова – руководитель отдела маркетинга.

Компания поделилась интересными ноу-хау, новостями за прошедший год, мы вместе обсудили модернизацию произдводства и коснулись темы новых проектов.

Приятного просмотра!

 

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