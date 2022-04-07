Модернизация и ноу-хау на "СмоленскЭлектроКабель" VOLTA

НПП "ГЕРДА" на выставке "НЕФТЕГАЗ 2022" 18-21 апреля
7 апреля 2022, 17:43
Рубрика: Новости портала
Метки: СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, VOLTA
Отрасль: Кабельная промышленность
Нашу открытую студию на выставке Сabex 2022 посетили представители компании «СмоленскЭлектроКабель» Василий Андрюшенко – руководитель тендерного отдела и Татьяна Федорова – руководитель отдела маркетинга.
Компания поделилась интересными ноу-хау, новостями за прошедший год, мы вместе обсудили модернизацию произдводства и коснулись темы новых проектов.
Приятного просмотра!
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