Немецкая энергокомпания RWE и оператор немецкой газотранспортной системы OGE представили проект по развитию водородной инфраструктуры на севере Германии. Проект включает строительство электролизеров, а также предприятий по хранению и импорту водорода, что позволит соединить производителей водорода на побережье Северного моря с промышленными потребителями на западе и юге Германии. Для реализации национального проекта создания водородной инфраструктуры, получившего название H2ercules, потребуются инвестиции в размере около €3,5 млрд.

RWE планирует к 2030 г. построить новые электролизные установки мощностью до 1 ГВт в прибрежных районах северо-западной Германии. Произведенный там «зеленый» водород будет транспортироваться на сталелитейные, химические и нефтеперерабатывающие предприятия, расположенные в Рурской области и на юге страны. Кроме того, RWE намерена построить газовые электростанции мощностью не менее 2 ГВт, использующие в качестве топлива водород, вблизи планируемого маршрута прохождения H2ercules и подключить свои газохранилища, расположенные вблизи границы с Нидерландами, к водородному трубопроводу. OGE, в свою очередь, планирует переоборудовать существующие газопроводы под транспортировку водорода, а также построить новые трубопроводы.

Таким образом, будет создана трубопроводная сеть протяженностью около 1 500 км, которая вписывается в план развития водородной сетевой инфраструктуры по всей Германии, а проект H2ercules станет основой для создания национальной водородной инфраструктуры. Первые крупные компании, такие как ThyssenKrupp, уже выразили свою заинтересованность в подключении к такой сети. Проект сможет покрыть две трети потребности в водороде промышленных центров Германии, расположенных вдоль рекомендованного маршрута H2ercules к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata