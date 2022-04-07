 
Контракты

В Академическом районе Екатеринбурга построят поликлинику за 2,6 млрд

В Академическом районе Екатеринбурга построят поликлинику за 2,6 млрд

7 апреля 2022, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В квартале №12 Академического района Екатеринбурга построят поликлинику для взрослого населения на 1200 посещений в смену, сообщает RosTender.info.

Поликлиника появится в границах улиц Вавилова и Академика Ландау на участке площадью 5500 кв. м. Проектом предусмотрено взрослое поликлиническое отделение, женская консультация, травматологический пункт, отделение лучевой диагностики, дневной стационар, экспресс-лаборатория. Также в здании запроектируют административные и служебно-бытовые помещения и парковка для персонала и посетителей.

Подрядчик для строительства определится по результатам электронного аукциона. Управление капитального строительства Свердловской области принимает заявки до 26 апреля. Строительные работы завершатся не позднее конца мая 2023 года. Начальная цена контракта – 2,6 млрд рублей. Поликлинику откроют в рамках государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплекте Свердловской области до 2024 года».
 

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Источник: Ростендер

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