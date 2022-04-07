Участники стратегической сессии «Российская промышленность на пороге перемен», в их числе были и представители стартапов «Сколково», отметили, что планы Правительства и корпораций по стимулированию промышленного роста должны быть системными.

Один из ключевых тезисов сессии: государство должно поддерживать заказчика. Причем, и коммерческого, и государственного. Важную роль в этом сыграет направление экономической политики по снижению налоговой нагрузки на НИОКРы, а также перечень финансовых механизмов, которые сопровождают продукцию на протяжении всего жизненного цикла.

Надежда Лещенко, Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга: «Важно сделать так, чтобы заказчик начал ориентироваться на российские товары на этапе планирования, а не на этапе закупки, поскольку поставщики, даже если такие есть, просто не успевают адаптироваться под требования, особенно, если речь идет о сложных товарах».

Артем Груздев, генеральный директор компании «Экотех»: Говоря об инновациях, важно выделить те инновации, которые дают экономический эффект в моменте и те, которые могут не давать сразу экономического эффекта, но имеют капитальное социальное значение. Мы делаем устройство защиты от дугового пробоя, которое предотвращает пожары в электропроводке. Это гражданская продукция, которая нужна в каждом доме».

Актуальность внедрения этого класса устройств уже подтверждена всеми профильными структурами: МЧС, Минэк, Минпромторг. Устройство рекомендовано для установки в детских садах, школах, больницах, домах престарелых.

«С 2021 года во всей новой строящейся социальной инфраструктуре этот класс устройств стал обязательным. Самое парадоксальное, что для производителей ничего практически не изменилось. Потому что система госзакупок устроена таким образом, что если это прорывная инновация, то крайне сложно выделить на нее строку в финансировании. Мы предлагаем создать комиссию при Правительстве РФ, результатом которой будет создание специальных поручений, которые систематизируют прозрачные и понятные правила внедрения инновационной продукции на предприятия госсектора, в том числе через систему государственного заказа» — заключил Артем Груздев.

Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров компании «Зенторн», отметил необходимость финансирования НИОКР на ранних стадиях и увеличение возможностей для работы научных команд с корпорациями.

«Нужно давать возможность научным коллективам, стартапам, коммуницировать с корпоративными заказчиками. Мы как резиденты Фонда "Сколково" эту тенденцию увидели. Большинство корпораций и крупных заказчиков организуют акселераторы, они начали собирать проекты с рынка, утоляя этим свой технологический голод. Но это нужно закрепить и на законодательном уровне» – сказал Дмитрий Лебедев.

Антон Дроздов, заместитель председателя «Промсвязьбанка» подчеркнул, что, для того чтобы производить продукцию от НИОКРа до серии, нужен мотивированный заказчик, поддержка государства и перечень финансовых механизмов, которые сопровождают продукцию на протяжении всего жизненного цикла. Именно заказчик задает параметры качества, объема и цены.

«Стране нужны венчурные фонды и фонды прямых инвестиций. В экосистеме ПСБ есть фонды, инвестирующие в венчурные проекты. Поэтому мы всячески приветствуем докапитализацию институтов развития в России. Они берут часть рисков на себя. Через взаимные гарантии можно улучшить качество финансовой поддержки» — сказал Антон Дроздов.

Самое крупное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок проходит с 6 по 8 апреля в Инновационном центре «Сколково». Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» объединяет более 5 тысяч участников из 85 регионов России. Девиз мероприятия — «Время российской промышленности».