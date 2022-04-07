На перегоне Ункур – Чильчи линии Хани – Тында открылось движение поездов по второму пути, построенному «Бамстроймеханизацией» (входит в ГК 1520). Протяжённость нового пути – 35 километров.



В результате строительства пропускная способность участка увеличилась вдвое – с 22 до 46 пар поездов в сутки. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог.



Железная дорога на перегоне Ункур - Чильчи проходит в прижимах к реке Нюкжа. Из-за рисков размыва и обвалов горных пород специалисты укрепили склоны на участке. Для подготовки насыпи к проектным отметкам строители отсыпали более 50 тысяч кубометров грунта, 72 тысячи кубометров составил объем скального грунта для охлаждающей наброски. Также на перегоне смонтировали 35 искусственных сооружений, в том числе - мост через реку Чильчи длиной 190 метров.



Ранее специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 оборудовали перегон системой микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, которая позволяет управлять стрелками и светофорами, автоматически строить маршруты поездов по установленным параметрам. Система МПЦ-ЭЛ отечественной разработки и производства увеличивает пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы, повышает безопасность движения и предотвращает информационные атаки из внешних сетей.



В Тындинском регионе ДВЖД «Бамстроймеханизация» построила вторые пути на перегонах Олекма – разъезд 1945 км, Юктали – Талума, Кутыкан – Кувыкта и двухпутные вставки на участках Тас-Юрях – Юктали, Курьян – Тында. Работы позволили увеличить пропускную способность линии Хани – Тынды и в целом Дальневосточной магистрали.