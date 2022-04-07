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7 апреля 2022, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: КРЫМЭНЕРГО
В период с 01.11.2021 по настоящее время специалисты ГУП РК «Крымэнерго» произвели реконструкцию электросетевой инфраструктуры в Большой Алуште.
Во время отопительного сезона работники энергопредприятия реализовали комплекс мер, направленный на улучшение качества энергоснабжения абонентов городского округа Алушта. Энергетики выполнили капитальный ремонт 21 трансформаторной подстанции (ТП) и распределительного пункта, реконструировали около 9 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, смонтировали 10 опор, заменили около 5 км проводов ВЛ различного класса напряжения, а также расчистили около 3 км трасс воздушных линий.
Данные меры направлены на повышение надежности электроснабжения абонентов и сокращение рисков возникновения аварийных ситуаций в сетях.
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