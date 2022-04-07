В период с 01.11.2021 по настоящее время специалисты ГУП РК «Крымэнерго» произвели реконструкцию электросетевой инфраструктуры в Большой Алуште.

Во время отопительного сезона работники энергопредприятия реализовали комплекс мер, направленный на улучшение качества энергоснабжения абонентов городского округа Алушта. Энергетики выполнили капитальный ремонт 21 трансформаторной подстанции (ТП) и распределительного пункта, реконструировали около 9 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, смонтировали 10 опор, заменили около 5 км проводов ВЛ различного класса напряжения, а также расчистили около 3 км трасс воздушных линий.

Данные меры направлены на повышение надежности электроснабжения абонентов и сокращение рисков возникновения аварийных ситуаций в сетях.