“Ъ” ознакомился с предложениями «РТ-Инвеста» (входит в «Ростех») по строительству двух мусоросжигающих ТЭС в Краснодарском крае. Стоимость новых объектов в Сочи и Тамани мощностью 156 МВт может составить 121 млрд руб., что значительно выше цены уже строящихся станций в Подмосковье и Татарстане — самой дорогой энергомощности из всех проектов, строящихся за счет повышенных платежей на оптовом рынке. Однако на участие в этой программе «РТ-Инвест» не претендует, планируя окупить проект за счет госсубсидий, экологических и курортных сборов.

«РТ-Инвест» рассчитывает к 2027 году построить две мусоросжигающие ТЭС (МТЭС) в районе Сочи и Тамани суммарной энергомощностью 156 МВт. Объекты будут сжигать по 1,56 млн тонн отходов в год. Общий объем инвестиций в строительство — 120,8 млрд руб. (с НДС). Такие расчеты содержатся в концепции создания комплексной системы обращения с отходами в Краснодарском крае — «РТ-Инвест» подготовил ее в начале года и направил в ведомства на рассмотрение. В Минприроды подтвердили получение документа. В администрации Краснодарского края на запрос “Ъ” не ответили.

«РТ-Инвест» уже строит пять МТЭС на 355 МВт в Подмосковье и Татарстане по договорам поставки мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей за мощность). Эти станции — самая дорогая энергомощность в РФ. Общий CAPEX — 127 млрд руб., цена 1 кВт — 378,7 тыс. руб. Учитывая накопленный индекс цен производителей в текущем году, стоимость строительства может составить около 600 тыс. руб. за 1 кВт, посчитал Кирилл Степанченко из Vygon Consulting. Две новые МТЭС в Краснодарском крае еще дороже: по расчетам “Ъ”, стоимость строительства 1 кВт — 774,35 тыс. руб.

Львиная доля инвестиций в две МТЭС в Краснодарском крае (90,34 млрд руб.) будет привлечена в виде кредита ВЭБ.РФ, еще 20,34 млрд руб.— «зеленые» облигации, 5,12 млрд руб.— собственный капитал, а 5 млрд руб.— имущественный взнос РФ в капитал «Ростеха» и «Росатома» (технологический партнер), следует из документа.

«РТ-Инвест» не рассчитывает на ДПМ: станции будут лишь продавать электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) и мощность в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ).

МТЭС в Сочи планирует получать с РСВ и КОМ 32,7 млрд руб. в год (13% выручки). Плата за энергетическую утилизацию отходов для МТЭС в Сочи может составить 45,9 млрд руб. (17% выручки) в год, еще 187,3 млрд руб. в год будет поступать из средств расширенной ответственности производителей и экологического сбора. IRR проекта — 7,8%. По оценкам Кирилла Степанченко, МТЭС могут снизить цену электроэнергии в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал), поскольку, скорее всего, будут работать в режиме ценопринимания, но влияние будет ниже десятой доли процента.

«РТ-Инвест» также хочет получать федеральную и региональную поддержку, в том числе освобождение от налогов, льготы на аренду земли, инфраструктурные и бюджетные кредиты. Среди возможных источников финансирования фигурируют курортные сборы (сообщалось, что с 2018 года туристы региона заплатили более 400 млн руб. курортных сборов).

Строительство двух МТЭС — лишь второй этап концепции, пояснили “Ъ” в «РТ-Инвесте». На первом этапе предлагается создать в Краснодарском крае шесть комплексов по переработке отходов (1,6 млн тонн отходов в год).

Затраты на этот этап — более 28,3 млрд руб., из которых инвестиции «РТ-Инвеста» в создание инфраструктуры составят не менее 23,3 млрд руб. Использование средств бюджета на этом этапе предполагается только в виде капитального гранта в размере около 3,8 млрд руб. В рамках концепции предусматриваются меры поддержки для сдерживания роста тарифа региональных операторов на уровне 6% в год, в том числе за счет налогов от проекта на 1,2 млрд руб. в год.

В «Атомэнергомаше» (входит в «Росатом») “Ъ” сообщили, что разработка концепции ведется в рамках реализации инициативы по строительству 25 МТЭС для утилизации отходов, которые не подлежат переработке. Реализация проекта в Краснодарском крае требует конструктивных решений федеральных органов власти, что позволит приступить к реализации уже в 2022 году, добавляют там. В ВЭБ.РФ говорят, что концепция «позволит улучшить экологическую обстановку, сформировать приток дополнительных инвестиций в промышленность РФ и создать в регионах новые рабочие места».

Полина Смертина, Анна Васильева; Анна Перова, Краснодар

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ