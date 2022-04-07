"СВЯЗЬ-2022" – самое значимое инфокоммуникационное событие года

Как развернуть в компании самую популярную платформу
7 апреля 2022, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: СВЯЗЬ-2022, РНВТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Источник: АО "Экспоцентр"
С 26 по 29 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в Москве, в рамках «Российской недели высоких технологий», будет проходить крупнейшее в России и СНГ мероприятие в области телекоммуникационных и информационных технологий – международная выставка «Связь-2022».
РНВТ – это межотраслевая платформа для создания и развития инфраструктуры цифровой экономики России. Крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, для нахождения поставщиков и новых каналов сбыта, для выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.
Выставка «Связь» проводится с 1975 года и является крупнейшим мероприятием в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.
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