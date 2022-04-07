"Сарансккабель-Оптика" приглашает на выставку Связь-2022

Как развернуть в компании самую популярную платформу
7 апреля 2022, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, СВЯЗЬ-2022, РНВТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Кабельная промышленность
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
Приглашаем Вас посетить стенд СКО на 34-ой международной выставке «Информационные и коммуникационные технологии» СВЯЗЬ-2022 в период с 26 по 29 апреля 2022 г.
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №2, Зал 1, Стенд №21E60.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter