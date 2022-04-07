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"Сарансккабель-Оптика" приглашает на выставку Связь-2022

Приглашаем Вас посетить стенд СКО на 34-ой международной выставке «Информационные и коммуникационные технологии» СВЯЗЬ-2022 в период с 26 по 29 апреля 2022 г.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №2, Зал 1, Стенд №21E60.

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Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"

SOPT
7.08

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