"Сарансккабель-Оптика" приглашает на выставку Связь-2022

Приглашаем Вас посетить стенд СКО на 34-ой международной выставке «Информационные и коммуникационные технологии» СВЯЗЬ-2022 в период с 26 по 29 апреля 2022 г.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №2, Зал 1, Стенд №21E60.