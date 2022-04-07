Специалисты Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали способ дезактивации металлических отходов при подготовке и выводе из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО).

Технология включает предварительную дезактивацию нержавеющей стали в кислых растворах с добавлением комплексообразователей и последующую плавку в индукционном тигле с флюсом.

При проведении работ по выводу из эксплуатации ЯРОО образуется значительное количество металлических радиоактивных отходов, загрязненных трансурановыми радионуклидами. При этом размещение металлических отходов для временного хранения и на их окончательная изоляция требует значительных затрат.

«Для решения проблемы дезактивации и компактизации отходов в разработан способ плавления металлических отходов в слитки. В результате проведения предварительной дезактивации активность материала, поступающего на переплавку, снижена в 350 - 5300 раз. Дезактивирующий раствор обеспечивает гарантированное удаление поверхностных радиоактивных загрязнений с понижением класса РАО и сохранением эффективности дезактивации в течение минимум трех циклов без обновления раствора», - прокомментировала один из разработчиков технологии - ведущий инженер АО «ВНИИНМ» Анна Норсеева.

Для вывода из эксплуатации ЯРОО данная технология разработана и применена впервые. Установка плавки соответствует всем мерам безопасности для работ в радиационно-опасных условиях. Для контроля процесса разработана оптическая система наблюдения.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» с 2019 года является отраслевым интегратором по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращение с сопутствующими РАО». АО «ВНИИНМ» является одним из центров компетенций по выводу из эксплуатации ЯРОО, который разрабатывает и апробирует технические решения от дезактивации оборудования до реабилитации территорий.

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»; г. Москва) – ведущий научно-исследовательский институт по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». На АО «ВНИИНМ» возложены функции Главного научного метрологического центра Госкорпорации Росатом. www.bochvar.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru