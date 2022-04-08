На перегоне Пудлинговый – Чёрная речка в Свердловской области открылось движение поездов по новому виадуку. Объект построили специалисты Мостоотряд-47 (входит в Группу компаний 1520).



Длина сооружения составила 1,3 км (вместе с подходами), высота достигает 30 метров. При строительстве использовались технологии, повышающие безопасность и срок службы виадука. Так, пролетные строения изготовили из атмосферостойкой стали – она не требует окраски на протяжении порядка 100 лет.



Строительство обусловлено необходимостью увеличить провозную способность участка: по линии проходят маршруты перевозки угля (из Кузбасса) и нефтяных грузов (из Сургута) в московском направлении. Новый виадук возвели рядом со старым, построенным более 100 лет назад. Техническое состояние конструкции ограничивало возможности пропуска тяжеловесных поездов.



Ввод нового сооружения позволит снять скоростные ограничения, увеличить пропускную способность и надежность участка.