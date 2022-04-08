Заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин на заседании Комитета Госдумы по экономической политике представил законопроекты о внесении изменений в федеральный закон об особых экономических зонах (ОЭЗ) и о внесении изменений в налоговый кодекс РФ. Предложения были поддержаны комитетом Госдумы.

«Законопроектом предлагается, упростить порядок получения статуса резидента ОЭЗ, упростить администрирование самих ОЭЗ и объединить несколько типов ОЭЗ. Для создания, управления ОЭЗ и передачи некоторых полномочий будет заключаться единый документ между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом. Это позволит сократить сроки на несколько месяцев», – сообщил Сергей Галкин.

Замминистра также отметил, что законопроектом предлагается при заявке на резидентство заменить бизнес-план на паспорт инвестпроекта.

«Такая «гибкость» механизма позволит принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40. Важность выполнения договоренностей для резидентов при этом растет – появляется ограничение по выкупу земельного участка. Инвестор получит право выкупа участка только в случае строительства на нем объекта, указанного соглашении», – подчеркнул замминистра.

В заключение Сергей Галкин отметил, что предлагается объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы зон в промышленно-технологические и сократить количество типов с 4 до 3.