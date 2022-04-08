 
Инновации (разработки)

Компания Hyperion Materials & Technologies помогает производителю фильер для волочения проволоки выпускать продукты, которые можно запатентовать

Компания Hyperion Materials & Technologies помогает производителю фильер для волочения проволоки выпускать продукты, которые можно запатентовать

8 апреля 2022, 12:45
Рубрика: Инновации
Метки: Vassena Filiere
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
252

Компания Vassena Filiere, итальянский поставщик высококачественных фильер и оборудования для волочения проволоки, недавно выпустила новую запатентованную фильеру для металлообрабатывающей промышленности. Эта новая фильера из цементированного карбида является результатом партнёрства с компанией Hyperion Materials & Technologies (США), ведущей мировой компанией в области материаловедения, которая разрабатывает твёрдые и сверхтвёрдые материалы для различных отраслей промышленности и областей применения. Уникальные производственные возможности по производству добавок цементированного карбида и накопленный технический опыт ускорили разработку и позволили провести испытания многочисленных прототипов.

Волочильная фильера с удлинённым конусом VBF.4 отличается инновационной конструкцией, благодаря которой оптимизированы смазка, износостойкость и качество. Компании Hyperion Materials & Technologies и Vassena Filiere совместно разработали волочильную фильеру VBF.4, которая является самым новым продуктом стратегического партнёрства, охватывающего период более 25 лет.

Эта волочильная фильера имеет вырезанную внутри выемку в качестве прижимной вставки и настолько уникальна, что компания Vassena Filiere смогла запатентовать её конструкцию. Представитель компании Hyperion Materials & Technologies отметил, что необходимо было решить поистине сложную технологическую задачу и потребовалось выйти за рамки традиционных производственных методов, поскольку это была уникальная конструкция.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Предприятия Росатома получили евразийский патент на новую технологию безопасности АЭС 08.04.2022
Предприятия Росатома получили евразийский патент на новую технологию безопасности АЭС
В Мордовии освоили выпуск отечественной алюминиевой лигатуры 08.04.2022
В Мордовии освоили выпуск отечественной алюминиевой лигатуры
РусГидро разработало инновационный гибридный накопитель энергии 06.04.2022
РусГидро разработало инновационный гибридный накопитель энергии
Высокоскоростная система контроля и измерения в режиме онлайн 06.04.2022
Высокоскоростная система контроля и измерения в режиме онлайн
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+