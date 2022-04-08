Как развернуть в компании самую популярную платформу
8 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: 161.ru
Компания «Элитспецстрой» получила подряд на строительство школы для 1275 учащихся в микрорайоне № 6 ростовской Левенцовки. За объект заплатят почти 1,4 миллиарда рублей, следует из документации на портале госзакупок.
ООО «Элитспецстрой» зарегистрирована в 2016 году в городе Сунжа Республики Ингушетия. Генеральный директор и единственный владелец — Аслан Султыгов. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,67 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 90 миллионов рублей. Ранее организация получила право построить две школы в Ингушетии.
Под новую школу в Левенцовке выделили участок площадью 2,7 гектара. Площадь четырехэтажного здания, по плану, составит 7,2 тысячи квадратных метров. Внутри, кроме стандартных учебных кабинетов, актового и спортивного зала и библиотеки, обещают сделать киностудию, тир и музей.
Деньги на строительство школ в Левенцовке и Платовском микрорайоне Ростову выделили из федерального бюджета — 3 миллиарда рублей на три объекта.
161.RU писал, что жителям Суворовского пообещали модульную школу. Единственное учебное заведение не справляется с потоком детей: в администрации были готовы отправлять на занятия всю параллель третьеклассников в другие районы.
Эскиз: minstroi.donland.ru
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