НПП "ГЕРДА" на выставке "НЕФТЕГАЗ 2022" 18-21 апреля
8 апреля 2022, 16:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ПАВЕЛ СОРОКИН, ЯМАЛЬСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ, ЯНАО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
В текущих макроэкономических условиях и при санкционном давлении необходимо сконцентрировать силы на сохранении стабильного обеспечения потребителей продукцией нефтегаза, а также создать основы для развития отрасли, отметил Павел Сорокин в ходе Ямальского нефтегазового форума.
Замминистра, в частности, подробно рассказал об основных целях и направлениях работы российской энергетики.
«Наши действия должны быть направлены на создание фундамента для продолжения стабильного развития отрасли. Задачи прежние, но часть задач стала более актуальной», - сказал он.
Одной из приоритетных задач является сохранение бесперебойных поставок углеводородов на внешний и внутренний рынок.
«Это вопрос об организации логистических цепочек и обеспечения их экономики. Россия как была одним из основных игроков на мировом энергетическом рынке, так им и останется, независимо давления и санкций. Российский энергетический комплекс имеет все заделы для того, чтобы преодолеть этот период - у нас есть финансовый запас прочности, технологический задел», - перечислил замминистра.
В числе первоочередных мер, на которых сейчас также делается акцент, Павел Сорокин назвал сохранение стабильной работы оборудования.
«Важно найти альтернативные центры производства и основной фокус сделать на собственное импортозамещение», - считает Павел Сорокин.
Говоря о долгосрочной стратегии действия, замминистра также подчеркнул необходимость сохранения действующих нефтегазовых крупных проектов в российской Арктике и на Северном Морском Пути.
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