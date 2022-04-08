В текущих макроэкономических условиях и при санкционном давлении необходимо сконцентрировать силы на сохранении стабильного обеспечения потребителей продукцией нефтегаза, а также создать основы для развития отрасли, отметил Павел Сорокин в ходе Ямальского нефтегазового форума.

Замминистра, в частности, подробно рассказал об основных целях и направлениях работы российской энергетики.

«Наши действия должны быть направлены на создание фундамента для продолжения стабильного развития отрасли. Задачи прежние, но часть задач стала более актуальной», - сказал он.

Одной из приоритетных задач является сохранение бесперебойных поставок углеводородов на внешний и внутренний рынок.

«Это вопрос об организации логистических цепочек и обеспечения их экономики. Россия как была одним из основных игроков на мировом энергетическом рынке, так им и останется, независимо давления и санкций. Российский энергетический комплекс имеет все заделы для того, чтобы преодолеть этот период - у нас есть финансовый запас прочности, технологический задел», - перечислил замминистра.

В числе первоочередных мер, на которых сейчас также делается акцент, Павел Сорокин назвал сохранение стабильной работы оборудования.

«Важно найти альтернативные центры производства и основной фокус сделать на собственное импортозамещение», - считает Павел Сорокин.

Говоря о долгосрочной стратегии действия, замминистра также подчеркнул необходимость сохранения действующих нефтегазовых крупных проектов в российской Арктике и на Северном Морском Пути.