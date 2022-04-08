Правительство РФ выделит 63 млрд рублей на модернизацию Восточного полигона в рамках докапитализации ОАО "РЖД" из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в ответах Минэкономразвития на вопросы депутатов, членов комитета Госдумы по экономической политике.

Минэкономразвития отмечает, что высокие цены на мировых сырьевых рынках и курс рубля обеспечивают высокий уровень доходности для российских экспортеров. Сегодня важно прежде всего снимать инфраструктурные ограничения, чтобы ускорить переориентацию экспорта. Основное из них — провозная способность Восточного полигона железных дорог.

Финансирование мероприятий на Восточном полигоне — один из приоритетов инвестпрограммы РЖД, для его реализации предусмотрена господдержка.

"В рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления принято решение о выделении РЖД 250 млрд рублей из ФНБ. Из них 63 млрд рублей будет направлено именно на модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали", — сказано в ответах.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительство РФ докапитализирует РЖД для поддержки инвестпрограммы.

"Еще одна важная мера в рамках плана первоочередных действий — это докапитализация системообразующей компании "Российские железные дороги". По поручению президента мы приняли решение о выделении на эти цели 250 млрд рублей, что позволит продолжить реализацию масштабной инвестиционной программы РЖД, обеспечить заказами отрасли экономики, но главное, сохранить сотни тысяч рабочих мест", — заявил в Мишустин четверг в ходе отчета правительства в Госдуме.

Ранее сообщалось, что средства от докапитализации РЖД за счет ФНБ будут направлены на развитие Восточного полигона, Центрального узла и покупку подвижного состава, данные приводились в проекте правительственного постановления, опубликованного в конце марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления предусматривается приобрести в 2022 г. за счет средств ФНБ по закрытой подписке привилегированные акции РЖД на сумму 250 млрд рублей номинальной стоимостью 1 тыс. рублей в количестве 250 млн штук.

Как сообщалось, решение о докапитализации РЖД вошло в итоговый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, сообщал в марте источник "Интерфакса", знакомый с документом.