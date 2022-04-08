Правовую патентную охрану от Евразийской патентной организации получила созданная специалистами АО «Атомэнергопроект» и АО «Наука и инновации» технология увеличения эффективности охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора, позволяющая снять тепловую нагрузку с зеркала расплава, а также исключить вероятность парового взрыва при отводе тепла.

Разработчикам данной технологии был выдан евразийский патент под номером № 40 000.

«Росатом» и компании, которые входят в структуру корпорации, успешно патентуют изобретения не только в Евразийском патентном ведомстве, но и во всем мире. Очень важно, что современные технологии получения энергии, технологии безопасности, научные разработки в области «мирного атома» получают правовую охрану. Росатом — один из мировых лидеров в сфере безопасной и доступной энергии, энергии будущего», — отметил президент ЕАПВ Григорий Ивлиев.

Госкорпорация «Росатом» является активным пользователем евразийской патентной системы. Организациями, которые входят в состав Госкорпорации, уже подано более 100 евразийских заявок и получено 55 евразийских патентов на изобретения.

В марте 2022 года в Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации поступило 390 заявок на выдачу евразийского патента на изобретение, что на 15% выше, чем в марте 2021 года. В 2021 году общее количество поданных заявок выросло почти на 8% по сравнению с 2020 годом.

Евразийская патентная организация выполняет административные задачи, связанные с функционированием Евразийской патентной системы и выдачей евразийских патентов.

Источник: Пресс-служба АО «Наука и инновации»