Завершился турнир по волейболу на приз генерального директора ООО "Оптикэнерго" М.Э. Боксимера, проходивший с 22 марта по 7 апреля.

В последний день соревнований команды ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и «Оптикэнерго» встретились на решающей финальной игре, которая была очень зрелищной и напряженной! Команда «ЭМ-КАБЕЛЬ» работала слаженно и организованно, в результате она заняла почетное 3 место. Вторыми стали игроки команды «ВЕТЕРАНЫ ВОЛЕЙБОЛА», а победителями – «Оптикэнерго». Игроки чувствовали активную поддержку болельщиков в лице сотрудников ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Победители и призеры соревнований были награждены кубком, грамотами и дипломами.

Руководитель учебного центра «ЭМ-КАБЕЛЬ» Виктор Иванович Рязанов посвятил свой доклад производству кабельной продукции.