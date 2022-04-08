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Турнир по волейболу на приз генерального директора ООО "Оптикэнерго"

Турнир по волейболу на приз генерального директора ООО Оптикэнерго

8 апреля 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ОПТИКЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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Новости компании

Завершился турнир по волейболу на приз генерального директора ООО "Оптикэнерго" М.Э. Боксимера, проходивший с 22 марта по 7 апреля.

В последний день соревнований команды ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и «Оптикэнерго» встретились на решающей финальной игре, которая была очень зрелищной и напряженной! Команда «ЭМ-КАБЕЛЬ» работала слаженно и организованно, в результате она заняла почетное 3 место. Вторыми стали игроки команды «ВЕТЕРАНЫ ВОЛЕЙБОЛА», а победителями – «Оптикэнерго». Игроки чувствовали активную поддержку болельщиков в лице сотрудников ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Победители и призеры соревнований были награждены кубком, грамотами и дипломами.

Руководитель учебного центра «ЭМ-КАБЕЛЬ» Виктор Иванович Рязанов посвятил свой доклад производству кабельной продукции.

 

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Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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