Речь идет о двух мостах и двух путепроводах, расположенных на автомобильных дорогах М-2 «Крым», А-142 Тросна-Калиновка, Р-298 Курск-Воронеж в Курском, Дмитриевском, Горшеченском районах.

В текущем сезоне в строй введут путепровод на 535-м км и мост через р. Моква на 526-м км федеральной трассы М-2 «Крым» (обход Курска) – на объектах выполняется расширение проезжей части с двух до четырех полос. В прошлом году аналогичные работы велись на участках объездной Курска, которая в перспективе будет переведена в четырехполосное исполнение на всем протяжении.

В рамках капремонта путепровода заменят балки пролетных строений, усилят опоры, уширят конусы, покрытие проезжей части выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью и водонепроницаемостью. На мосту через реку Моква выполнят работы по усилению и уширению крайних и промежуточных опор, установят дополнительные балки пролетных строений, укрепят конусы, обновят мостовое полотно. Особое внимание уделят экологической безопасности — поскольку мост находится в водоохранной зоне, здесь организуют систему очистных сооружений.

2023 году капитально отремонтируют еще два искусственных сооружения: путепровод на 139-м км дороги Р-298 Курск-Воронеж в Горшеченском районе, число полос движения здесь увеличится до четырех, а также мост через ручей Селинский на 93-м км автодороги А-142 Тросна-Калиновка в Дмитриевском районе.

*** В введении ФКУ Упрдор Москва – Харьков в Курской области — 42 мостовых сооружения, расположенные на следующих федеральных автодорогах: М-2 «Крым», Р-298 Курск –Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий», А-142 Тросна – Калиновка, М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород – граница с Украиной – Прохоровка-Губкин – Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий», Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» – юго-восточный обход города Курска.