Сегодня состоялось торжественное открытие энергетического комплекса Haringvliet (Energypark Haringvliet) в Нидерландах. Это первый гибридный энергокомплекс компании Vattenfall, который включает ветровую и солнечную генерацию и систему накопления электроэнергии (СНЭЭ). Благодаря сочетанию этих технологий, энергокомплекс сможет производить электроэнергию по более низкой цене, более эффективно использовать доступную пропускную способность электрической сети и оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.

Расположенный в 20 км к югу от г. Роттердам, энергокомплекс Haringvliet включает шесть ветровых турбин, 115 тыс. солнечных панелей и крупномасштабную СНЭЭ, состоящую из 12 морских контейнеров с аккумуляторными батареями. Для всех энергообъектов, входящих в состав энергокомплекса, используется одна точка подключения к сети общего пользования.

Ожидается, что годовая выработка энергокомплекса составит около 140 ГВт*ч, что эквивалентно электропотреблению 40 тыс. нидерландских домохозяйств. Ветровая и солнечная генерации хорошо дополняют друг друга в разное время года и могут совместно использовать одну точку подключения к электрической сети, что позволяет уменьшить объем необходимых резервов мощности в энергосистеме, а наличие СНЭЭ позволяет участвовать в балансировании энергосистемы. Кроме того, совместное использование сетевой инфраструктуры (подстанционного распредустройства, силовых кабелей, фидера) и содержание подъездных путей экономит время, деньги и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

Информационно-аналитический ресурс EE Online

Фото: vattenfall.com