 
За рубежом

Vattenfall ввела в эксплуатацию гибридный энергокомплекс в составе ветровой и солнечной генерации и системы накопления электроэнергии в Нидерландах

Vattenfall ввела в эксплуатацию гибридный энергокомплекс в составе ветровой и солнечной генерации и системы накопления электроэнергии в Нидерландах

8 апреля 2022, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: НИДЕРЛАНДЫ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
216

Сегодня состоялось торжественное открытие энергетического комплекса Haringvliet (Energypark Haringvliet) в Нидерландах. Это первый гибридный энергокомплекс компании Vattenfall, который включает ветровую и солнечную генерацию и систему накопления электроэнергии (СНЭЭ). Благодаря сочетанию этих технологий, энергокомплекс сможет производить электроэнергию по более низкой цене, более эффективно использовать доступную пропускную способность электрической сети и оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.

Расположенный в 20 км к югу от г. Роттердам, энергокомплекс Haringvliet включает шесть ветровых турбин, 115 тыс. солнечных панелей и крупномасштабную СНЭЭ, состоящую из 12 морских контейнеров с аккумуляторными батареями. Для всех энергообъектов, входящих в состав энергокомплекса, используется одна точка подключения к сети общего пользования.

Ожидается, что годовая выработка энергокомплекса составит около 140 ГВт*ч, что эквивалентно электропотреблению 40 тыс. нидерландских домохозяйств. Ветровая и солнечная генерации хорошо дополняют друг друга в разное время года и могут совместно использовать одну точку подключения к электрической сети, что позволяет уменьшить объем необходимых резервов мощности в энергосистеме, а наличие СНЭЭ позволяет участвовать в балансировании энергосистемы. Кроме того, совместное использование сетевой инфраструктуры (подстанционного распредустройства, силовых кабелей, фидера) и содержание подъездных путей экономит время, деньги и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

Информационно-аналитический ресурс EE Online

Фото: vattenfall.com

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
RWE and OGE представили план создания водородной инфраструктуры в Германии 07.04.2022
RWE and OGE представили план создания водородной инфраструктуры в Германии
Дорожная карта цепочек поставок для развития морской ветровой энергетики в США 07.04.2022
Дорожная карта цепочек поставок для развития морской ветровой энергетики в США
Великобритания планирует довести долю атомной генерации в производстве электроэнергии до 25% к 2050г 06.04.2022
Великобритания планирует довести долю атомной генерации в производстве электроэнергии до 25% к 2050г
В Великобритании представлены два проекта строительства плавучей ветровой генерации совокупной мощно... 05.04.2022
В Великобритании представлены два проекта строительства плавучей ветровой генерации совокупной мощно...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+