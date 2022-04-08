13 апреля в 11:00 компания «Россети Московский регион» проводит вебинар для садоводов и жителей коттеджных поселков на тему: «Консолидация электросетевых объектов СНТ и коттеджных поселков (КП) продлена до конца 2022 года. Что изменилось?».

С момента объявления в 2019 году о существенном упрощении процедуры передачи электросетей садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс «Россети Московский регион», более 3,7 тыс. СНТ и КП передали свои электросетевые активы в управление компании. В соответствии с поручением Губернатора Московской области Андрея Воробьева принято решение продлить консолидацию на упрощенных условиях до конца текущего года, но с некоторыми изменениями.

О том, как передать электросети в «Россети Московский регион», о преимуществах консолидации и дальнейшем обслуживании консолидированных электросетевых объектов садоводам расскажут заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности «Россети Московский регион» Алексей Старостин и директор по работе с клиентами в Московской области АО «Мосэнергосбыт» Алексей Володяев. Участники вебинара смогут задать вопросы спикерам и получить на них ответы в режиме онлайн. Гостем мероприятия станет директор Департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

Зарегистрироваться на вебинар и заранее задать вопросы спикеру можно на сайте компании «Россети Московский регион», перейдя по ссылке: https://rossetimr.ru/client/peredacha/forma/