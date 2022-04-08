"Сибур" и Sinopec пересмотрят стратегию проекта Амурского ГХК

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8 апреля 2022, 17:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: АМУРСКИЙ ГХК, СИБУР, Sinopec
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: ТАСС
"Сибур" и китайская нефтегазовая компания Sinopec в настоящий момент видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) и примут решение в ближайшее время. При этом строительные работы на объекте продолжаются, сообщили журналистам в пресс-службе "Сибура".
"Сибур" и Sinopec видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурского ГХК, соответствующие решения планируется принять в ближайшее время", - сказали в компании.
Общий уровень готовности проекта на конец марта составил 37,8%, а по отдельным технологическим установкам - 43%. В настоящее время на строительной площадке продолжаются строительно-монтажные и иные работы, добавили в пресс-службе "Сибура".
В конце марта сообщалось, что "Сибур" и Sinopec продолжают совместную реализацию проекта строительства Амурского ГХК. Sinopec активно участвует в вопросах управления строительством проекта, включающих поставки оборудования, работу с поставщиками и подрядчиками. Партнеры совместно прорабатывают вопросы финансирования проекта.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимическую промышленность России и сбыт российского газа в Китае. Вице-президент Sinopec позднее заявил, что китайская компания продолжает работать в России и не фиксирует снижения стоимости активов.
Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год. Бюджет проекта составляет около 10 млрд долларов, его запуск был запланирован на середину 2024 года.
Основное сырье для переработки - этан и сжиженный углеводородный газ - будет поставлять Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома", который строится в Свободненском районе Приамурья.
Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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