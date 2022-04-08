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Субсидию на создание промышленных и технопарков получат ещё 10 регионов РФ

Минэкономразвития расширило перечень регионов, которые смогут получить субсидию на создание промышленных и технопарков в рамках нацпроекта МСП. Решением Правительства список был дополнен регионами с потенциалом развития производственного сектора МСП. В него вошли Республика Хакасия, Мордовия, Коми, а также Астраханская, Орловская, Ульяновская, Саратовская, Кировская, Новгородская и Брянская области.

Раньше получать субсидии могли только 10 регионов РФ с индивидуальными программами развития. Теперь претендовать на поддержку смогут еще 10 регионов, которые имеют схожие социально-экономические показатели и потенциал для развития обрабатывающих производств и инновационных компаний.  

Таким образом, значительно возрастает количество МСП, которые смогут получить доступ к помещениям и необходимой инфраструктуре. Это внесет дополнительный вклад в развитие отечественных производств. Как отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме 7 апреля, необходимо активно заниматься импортозамещением, перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками и искать новые рынки сбыта.  

На реализацию этой программы в рамках нацпроекта МСП в 2022-2023 гг. Правительством выделено 9,1 млрд рублей. По программе регион может получить субсидию в размере до 500 млн рублей на проект. Средства можно направить на создание производственной площадки, включая необходимую инфраструктуру, здания, коллективное оборудование, при условии обязательного частного софинансирования в размере 20% от стоимости. Отбор заявок и заключение соглашений с регионами будет осуществляться до конца этого года. Всего будет создано не менее 24 площадок за 2 года, что позволит разместить 150 компаний МСП и создать не менее 1 500 рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций составит не менее 2,6 млрд рублей.

В 2022 году по программе будут запущены 9 новых промышленных и технопарков. Уже в апреле начнут работу агрологистический парк «Уфимский» в Башкортостане, промпарк «Мастер» в моногороде Сердобск Пензенской области, промпарк «Нагорный» в Камчатском крае, технопарк «Юг Алтая» в Рубцовске Алтайского края, технопарк «Машиностроение» в Выксе Нижегородской области, промпарк «Достояние» в Кропоткине Краснодарского края.

Сейчас в 38 регионах России для МСП работает 64 промышленных и технопарка. На этих площадках размещено 1892 компании малого и среднего бизнеса: от ИТ-компаний до сложных химических производств. Работает более 35 тысяч сотрудников.

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Источник: Минэкономразвития

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