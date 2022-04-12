На финансирование региональных программ развития промышленности направят 3,7 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства распределят между 54 регионами. Наибольшую сумму получат три региона: Республика Саха (Якутия) – 173 млн рублей, Забайкальский край – 153 млн рублей, Республика Северная Осетия - Алания – 150 млн рублей.

Единая региональная субсидия» позволит возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности. Это позволит реализовать проекты, которые будут способствовать развитию промышленного потенциала регионов. Ряд регионов уже запустили конкурсы на распределение средств между предприятиями,

- прокомментировал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Софинансирование возможно при наличии у региона госпрограммы по развитию промышленности. Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в тех случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы.

Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.