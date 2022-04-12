 
Новости портала

79 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель" пройдет с 11 по 12 апреля в Пересвете

11 и 12 апреля 2022 года в г.Пересвет Московской области пройдет 79 Общее собрание НП Международной Ассоциации «Электрокабель».  Собрание будет проходить в традиционном очном режиме. 

Программа собрания подразумевает официальную, информационную и неформальные части. В ходе собрания предстоит обсудить введенные меры и готовящиеся инициативы по поддержке кабельной промышленности, импортозамещение, вопросы обеспечения комплектующими и материалами, некоторыми видами сырья, а также судебную защиту бизнеса. В мероприятии примут участие представители Минпромторга РФ и отраслевого института ВНИИКП, производители кабельно-проводниковой продукции, эксперты в области права и управления.

Освещать мероприятие будет редакция портала RusCable.Ru. 

Следите за обновлениями.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Ассоциация

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
RusCable Insider #263 - оборудование для LAN-кабелей от Winlong. Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о ... 11.04.2022
RusCable Insider #263 - оборудование для LAN-кабелей от Winlong. Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о ...
RusCable Live - 2022 – год производителя. Эфир 8.04.2022 08.04.2022
RusCable Live - 2022 – год производителя. Эфир 8.04.2022
Модернизация и ноу-хау на 07.04.2022
Модернизация и ноу-хау на "СмоленскЭлектроКабель" VOLTA
RusCable Insider #262 - резиновый кабель LAPP HO7RN-F. Энергокомплект отмечает 30 лет, а ЭКСПЕРТ-КАБ... 06.04.2022
RusCable Insider #262 - резиновый кабель LAPP HO7RN-F. Энергокомплект отмечает 30 лет, а ЭКСПЕРТ-КАБ...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно