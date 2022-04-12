RusCable Insider #263 - оборудование для LAN-кабелей Winlong
Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
12 апреля 2022, 12:10
Рубрика: Новости портала
Метки: АЭК, АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", МАКСИМ ТРЕТЬЯКОВ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Ассоциация
11 и 12 апреля 2022 года в г.Пересвет Московской области пройдет 79 Общее собрание НП Международной Ассоциации «Электрокабель». Собрание будет проходить в традиционном очном режиме.
Программа собрания подразумевает официальную, информационную и неформальные части. В ходе собрания предстоит обсудить введенные меры и готовящиеся инициативы по поддержке кабельной промышленности, импортозамещение, вопросы обеспечения комплектующими и материалами, некоторыми видами сырья, а также судебную защиту бизнеса. В мероприятии примут участие представители Минпромторга РФ и отраслевого института ВНИИКП, производители кабельно-проводниковой продукции, эксперты в области права и управления.
Освещать мероприятие будет редакция портала RusCable.Ru.
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