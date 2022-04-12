Космодром, аэропорт и город Циолковский составляют основу космического кластера, создаваемого в Амурской области. Он будет обеспечивать запуски космических аппаратов всех типов, гарантируя независимый доступ в космическое пространство с российской территории.

Документация на основные объекты второй очереди строительства космодрома продолжает поступать в Главгосэкспертизу России. В числе планируемых объектов – строительство стартовой площадки космического ракетного комплекса «Ангара», аэропорта и других объектов транспортной и инженерно-технической инфраструктуры.

Первые заключения государственной экспертизы на строительство аэропорта космодрома Восточный были выданы во второй половине 2021 – начале 2022 года. Сегодня продолжается экспертиза объектов первого этапа. Аэропорт строится на территории города Циолковский в Шимановском районе Амурской области, к западу от федеральной трассы «Амур» Чита-Хабаровск. Габариты взлетно-посадочной полосы рассчитаны на прием всех типов современных пассажирских и транспортных воздушных судов.

«Строящийся аэропорт необходим для перевозки тяжелых и хрупких космических аппаратов, которые невозможно везти через всю страну железной дорогой или самолетом до Благовещенска, откуда до космодрома Восточный порядка 240 км», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он также сообщил в интервью СМИ, что строительство взлетно-посадочной полосы на космодроме планируется закончить в октябре 2022 года.

Аэропортовый комплекс также предназначен для обслуживания пассажиров и обеспечения мероприятий, связанных с поиском и спасением космических экипажей.

Напомним, запуски пилотируемых и автоматических аппаратов на Восточном будут производиться с двух площадок. Стартовый комплекс под ракету «Союз-2» был введен в рамках первой очереди строительства космодрома в 2016 году. Он оборудован мобильной башней обслуживания, аналогов которой нет на других российских космодромах – Байконуре и Плесецке. Конструкция весом 1600 тонн и высотой 52 метра позволяет проводить все работы по подготовке ракеты к старту в самых сложных климатических условиях, характерных для дальневосточных регионов. Вторая площадка для космических запусков, или «стартовый стол», строится на Восточном для новых ракет-носителей «Ангара». Комплекс рассчитан на 10 пусков в год, в том числе грузовых и пилотируемых. Ракеты класса «Ангара» способны доставлять на орбиту до 37,5 тонны грузов. Для сравнения, полезная нагрузка ракеты «Союз-2» – не более 7,4 тонны.

Вторую очередь строительства космодрома Восточный Роскосмос планирует завершить до конца 2022 года. Город-спутник, построенный для сотрудников Восточного, в 2015 году был переименован в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского. Проектная документация на строительство федеральных объектов жилищного фонда с необходимой инженерной инфраструктурой, учреждениями и предприятиями социального и культурно-бытового обеспечения также получила на разных этапах положительные заключения Главгосэкспертизы России.

Фото: Роскосмос