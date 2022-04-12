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Энергоблок № 5 ЛАЭС остановлен после отключения под действием автоматики до 15 апреля

Энергоблок № 5 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом"), остановленный в понедельник под действием автоматики из-за отключения электронасосов, будет отключен от сети до 15 апреля. Специалистам предстоит установить причину отключения насосов, сообщили ТАСС во вторник в управлении информации и общественных связей станции.

"Сейчас энергоблок № 5 расхолаживают, чтобы потом установить, почему отключились питательные электронасосы. Пока заявка на отключение до 15 апреля", - сказали в управлении.

Расхолодить (остудить) энергоблок необходимо, чтобы специалисты смогли провести работы на нем и установить, почему находящиеся в здании турбины электронасосы остановились. Отключение энергоблока от сети прошло в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами, радиационная обстановка на станции находится в пределах естественных значений.

Остановленный в понедельник энергоблок № 5 имеет водо-водяной реактор ВВЭР-1200. 25 февраля блок был выведен на полную мощность после планового среднего ремонта, длившегося 44 дня.

Сейчас на ЛАЭС работают энергоблоки № 3 и № 4 РБМК-1000 и энергоблок № 6 ВВЭР-1200. Они несут нагрузку 3 200 МВт.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 трлн 80 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.

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Источник: ТАСС

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