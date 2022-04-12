Какой будет выставка "Связь-2022"

С 26 по 29 апреля 2022 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдет «Российская неделя высоких технологий» (РНВТ) – самый масштаб­ный в России проект, объеди­няю­щий несколько выставок, форумов и конферен­ций в сфере информа­ци­он­ных техноло­гий, телеком­му­ни­ка­ций, навига­ции и телема­тики. РНВТ – это межотрас­ле­вая платформа для создания и развития инфра­струк­туры цифровой экономики России.

Основные события РНВТ:

а также другие отраслевые мероприятия.

Выставка «Связь-2022» Центральное событие «Российской недели высоких технологий» – междуна­род­ная выставка «Связь-​2022». Это крупней­шая в России бизнес-​площадка для общения профес­сио­на­лов, нахож­де­ния постав­щи­ков и новых каналов сбыта, выработки новых решений и опреде­ле­ния трендов развития информа­ци­он­ных техноло­гий и телеком­му­ни­каций. Присоединяйтесь и представьте свою компанию на выставке «Связь‑2022»!

Тематика выставки «Связь-2022» охваты­вает решения в областях: мобиль­ной и спутни­ко­вой связи, радиосвязи, фиксиро­ван­ной связи, 5G, интернета вещей (IoT), искусствен­ного интеллекта, AR и VR, телема­тики и навига­ции, центров обработки и хранения данных, телеви­де­ния и радио­веща­ния, телеком­му­ни­ка­ци­он­ного оборудо­ва­ния и сетевой инфра­струк­туры, а также кабели связи и системы электро­пита­ния, электрон­ные компоненты для телеком­му­ни­ка­ций, ПО, услуги в области ИКТ и многое другое.

Посетительская аудитория выставки

Обширная В 2021 году выставку посетили 7 620 специалистов из 32 стран, 70 регионов и 201 города России. Целевая 63% – нашли интересующую их продукцию на выставке.

28% – планируют произвести закупки по итогам посещения выставки. Новая 35% – впервые посетили выставку «Связь» в 2021 году. Главная 33% – руководители компаний и топ‑менеджеры. Решающая 21% – самостоятельно принимают решения о выборе поставщиков и осуществлении закупок.

51% – участвуют в принятии таких решений.

Одним из ярких событий выставки станет предста­ви­тель­ный форум «Связь-​2022», в рамках которого состоятся пленар­ная сессия «Развитие инфра­струк­туры связи как страте­гия техноло­ги­чес­кого сувере­ни­тета России» и 4 отрасле­вые секции. Органи­за­то­рами выступят АО «ЭКСПОЦЕНТР» и медиахол­динг РБК при поддержке Минцифры России и Комитета Госдумы ФС РФ по науке и высшему образо­ва­нию. На пленар­ной сессии предста­ви­тели госорга­нов и частного бизнеса обсудят меры государ­ствен­ной поддержки бизнеса, экспорт­ные возмож­ности россий­ского телеком-​оборудо­ва­ния, вопросы локали­за­ции производ­ства и стратегию импорто­заме­щения.



Центральным событием года в Российской Федерации в сфере навига­ци­он­ных и транспорт­ных техноло­гий станет юбилей­ный XV Междуна­род­ный навига­ци­он­ный форум, который пройдет в составе деловой программы РНВТ.

Организатор мероприя­тия – некоммер­чес­кая органи­за­ция «Ассоциа­ция «ГЛОНАСС / ГНСС – Форум» в партнер­стве с АО «ЭКСПОЦЕНТР».



В рамках форума при поддержке Госкорпо­ра­ции «Роскосмос» состоится конгресс «Сфера», который объеди­нит мероприя­тия, посвящен­ные реализа­ции проекта «Сфера», развитию системы ГЛОНАСС и перспек­ти­вам ее станов­ле­ния как глобаль­ной индустри­аль­ной техноло­гии, систем спутни­ко­вой связи и высоко­точ­ной спутни­ко­вой навига­ции. Знаковое событие форума – торжес­твен­ная церемония вручения премии Ассоциа­ции «ГЛОНАСС / ГНСС – Форум» в области навигации.



Особенно важным в современ­ных условиях мероприя­тием РНВТ станет форум «Россий­ский софт: эффектив­ные решения». В его работе примут участие предста­ви­тели Минцифры России, Минпромторга России, Центра компетен­ций по импорто­заме­ще­нию в сфере ИКТ (ЦКИТ), АРПП «Отечес­твен­ный софт», другие видные эксперты. Особое внимание участни­ков форума будет привле­чено к теме развития экосистемы импорто­неза­ви­си­мых совмес­ти­мых отечес­твен­ных программ­ных и аппарат­ных решений. Вторая сессия, органи­зо­ван­ная Минобороны России и АНО «ДО «Агентство техноло­ги­чес­кого развития Ульянов­ской области», будет посвящена теме «Искусствен­ный интеллект – новая основа безопас­ности критичес­кой инфра­струк­туры государства».



Впервые в рамках деловой программы РНВТ пройдет мероприя­тие крупней­шего некоммерчес­кого сообщества цифровых управлен­цев «я-ИТ-ы». В нем примут участие руково­ди­тели по ИТ, цифровой трансфор­ма­ции, иннова­ций, управле­ния данными и инфобиз­не­сом самых передо­вых компаний России. Помимо деловой части для участни­ков данного мероприя­тия будет органи­зо­ван техноло­ги­чес­кий тур по стендам выставки.



Одним из значимых событий станет мероприя­тие IoT Tech Spring 2022, органи­зо­ван­ное в партнер­стве с медиа­ресур­сом iot.ru. Это III Ежегодная офлайн-​конферен­ция, посвящен­ная внедре­нию Интернета вещей и смежных техноло­гий в бизнес-​процессы предприя­тий различ­ных отраслей.



Помимо вышепере­чис­лен­ных в рамках деловой программы РНВТ пройдут: страте­ги­чес­кая сессия «Цифровая трансфор­ма­ция – приори­теты, кадры, законы», мероприя­тие Ассоциа­ции участни­ков рынка интернета вещей, междуна­род­ный форум Междуна­род­ной академии связи, XIII Всероссий­ская научно-​практи­чес­кая конферен­ция «Telecom Infrastructure 2022: будущее сетей и сооруже­ний связи в РФ», конферен­ция клуба операто­ров Москвы и многие другие.

