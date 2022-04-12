Какой будет выставка "Связь-2022"

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Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
12 апреля 2022, 11:24
Рубрика: Мероприятия
Метки: СВЯЗЬ-2022, РНВТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника
Источник: АО "ЭКСПОЦЕНТР"
С 26 по 29 апреля 2022 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдет «Российская неделя высоких технологий» (РНВТ) – самый масштабный в России проект, объединяющий несколько выставок, форумов и конференций в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики. РНВТ – это межотраслевая платформа для создания и развития инфраструктуры цифровой экономики России.
Основные события РНВТ:
а также другие отраслевые мероприятия.
Выставка «Связь-2022» Центральное событие «Российской недели высоких технологий» – международная выставка «Связь-2022». Это крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, нахождения поставщиков и новых каналов сбыта, выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций. Присоединяйтесь и представьте свою компанию на выставке «Связь‑2022»!
Тематика выставки «Связь-2022» охватывает решения в областях: мобильной и спутниковой связи, радиосвязи, фиксированной связи, 5G, интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта, AR и VR, телематики и навигации, центров обработки и хранения данных, телевидения и радиовещания, телекоммуникационного оборудования и сетевой инфраструктуры, а также кабели связи и системы электропитания, электронные компоненты для телекоммуникаций, ПО, услуги в области ИКТ и многое другое.
Посетительская аудитория выставки
|Обширная
|В 2021 году выставку посетили 7 620 специалистов из 32 стран, 70 регионов и 201 города России.
|Целевая
|63% – нашли интересующую их продукцию на выставке.
28% – планируют произвести закупки по итогам посещения выставки.
|Новая
|35% – впервые посетили выставку «Связь» в 2021 году.
|Главная
|33% – руководители компаний и топ‑менеджеры.
|Решающая
|21% – самостоятельно принимают решения о выборе поставщиков и осуществлении закупок.
51% – участвуют в принятии таких решений.
Одним из ярких событий выставки станет представительный форум «Связь-2022», в рамках которого состоятся пленарная сессия «Развитие инфраструктуры связи как стратегия технологического суверенитета России» и 4 отраслевые секции. Организаторами выступят АО «ЭКСПОЦЕНТР» и медиахолдинг РБК при поддержке Минцифры России и Комитета Госдумы ФС РФ по науке и высшему образованию. На пленарной сессии представители госорганов и частного бизнеса обсудят меры государственной поддержки бизнеса, экспортные возможности российского телеком-оборудования, вопросы локализации производства и стратегию импортозамещения.
Центральным событием года в Российской Федерации в сфере навигационных и транспортных технологий станет юбилейный XV Международный навигационный форум, который пройдет в составе деловой программы РНВТ.
Организатор мероприятия – некоммерческая организация «Ассоциация «ГЛОНАСС / ГНСС – Форум» в партнерстве с АО «ЭКСПОЦЕНТР».
В рамках форума при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоится конгресс «Сфера», который объединит мероприятия, посвященные реализации проекта «Сфера», развитию системы ГЛОНАСС и перспективам ее становления как глобальной индустриальной технологии, систем спутниковой связи и высокоточной спутниковой навигации. Знаковое событие форума – торжественная церемония вручения премии Ассоциации «ГЛОНАСС / ГНСС – Форум» в области навигации.
Особенно важным в современных условиях мероприятием РНВТ станет форум «Российский софт: эффективные решения». В его работе примут участие представители Минцифры России, Минпромторга России, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ), АРПП «Отечественный софт», другие видные эксперты. Особое внимание участников форума будет привлечено к теме развития экосистемы импортонезависимых совместимых отечественных программных и аппаратных решений. Вторая сессия, организованная Минобороны России и АНО «ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области», будет посвящена теме «Искусственный интеллект – новая основа безопасности критической инфраструктуры государства».
Впервые в рамках деловой программы РНВТ пройдет мероприятие крупнейшего некоммерческого сообщества цифровых управленцев «я-ИТ-ы». В нем примут участие руководители по ИТ, цифровой трансформации, инноваций, управления данными и инфобизнесом самых передовых компаний России. Помимо деловой части для участников данного мероприятия будет организован технологический тур по стендам выставки.
Одним из значимых событий станет мероприятие IoT Tech Spring 2022, организованное в партнерстве с медиаресурсом iot.ru. Это III Ежегодная офлайн-конференция, посвященная внедрению Интернета вещей и смежных технологий в бизнес-процессы предприятий различных отраслей.
Помимо вышеперечисленных в рамках деловой программы РНВТ пройдут: стратегическая сессия «Цифровая трансформация – приоритеты, кадры, законы», мероприятие Ассоциации участников рынка интернета вещей, международный форум Международной академии связи, XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Telecom Infrastructure 2022: будущее сетей и сооружений связи в РФ», конференция клуба операторов Москвы и многие другие.
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