Обход Аксая введут до конца 2023 года

Досрочную сдачу обхода города Аксая на трассе М-4 «Дон» поручил обеспечить Марат Хуснуллин. Заместитель председателя Правительства РФ принял участие в церемонии открытия участка 1072–1091 км на строящемся обходе Ростовской агломерации. Ранее проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы наряду с другими этапами строительства.

Обход Аксая является новым участком автомагистрали М-4 «Дон». Мероприятия по развитию федеральной трассы в Южном федеральном округе включают строительство транспортных развязок, обходы городов Аксай и Краснодар. Это позволит улучшить транспортное сообщение на маршруте к Черноморскому побережью.

Сегодня продолжаются работы по строительству обхода Аксая на участке 1036–1072 км, включая мостовой переход через реку Дон. Это один из самых сложных этапов. Участок протяженностью 35,497 км проходит в поймах рек Дон, Аксай и Черкасская.

Завершить строительство обхода планируется в 2023 году. «У нас контракт до 2024 года, и мы обсуждали, как найти деньги на опережающее строительство, если строители подтвердят, что готовы будут раньше времени закончить этот объект», – сказал Марат Хуснуллин.

Фото: ООО «Автодор-Платные Дороги»