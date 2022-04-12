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В Домодедове построят продовольственный кластер

В Домодедове построят продовольственный кластер

12 апреля 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Промышленно-продовольственный кластер "Максимиха" появится на территории одноименной особой экономической зоны в городском округе Домодедово. Реализация проекта позволит создать в регионе более 4 тыс. новых рабочих мест, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В Московской области стартовала реализация проекта по созданию промышленно-продовольственного кластера "Максимиха", который позволит создать в регионе более 4 тыс. новых рабочих мест. Объект общей площадью более 236 тыс. кв. м получил разрешение на строительство в особой экономической зоне "Максимиха" в городском округе Домодедово", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что кластер займет территорию в более чем 120 га. Здесь будут расположены несколько производственных и складских комплексов, в том числе низкотемпературный, торговые зоны, бизнес-центр и объекты инфраструктуры. Для сотрудников планируется создать гостиницы и общежития, магазины и объекты питания. Общий объем инвестиций в проект составит 34,8 млрд рублей.

В пресс-службе уточнили, что на территории кластера можно будет хранить около 140 тыс. тонн продовольствия. В том числе будут созданы возможности для долгосрочного хранения замороженной продукции, с возможностью доработки, сортировки и фасовки продуктов.

"Строительство продовольственного кластера позволит оказать комплексное снижение издержек производителей, поставщиков и ретейлеров в цепочке поставок свежих продуктов питания для Московского региона. Проект, реализуемый "ВТБ Недвижимость", способствует реализации Доктрины продовольственной безопасности Московской области, замещению импортной сельскохозяйственной продукции и стабилизации цен", - добавили в министерстве.

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Источник: ТАСС

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