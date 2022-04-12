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В Екатеринбурге, Перми и Челябинске энергетики "Россети Урал" украсили свои энергообъекты портретами летчиков-космонавтов

В Екатеринбурге, Перми и Челябинске энергетики Россети Урал украсили свои энергообъекты портретами летчиков-космонавтов

12 апреля 2022, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Ко Дню космонавтики компания «Россети Урал» решила порадовать жителей Екатеринбурга, Челябинска и Перми – энергетики украсили фасады своих энергообъектов портретами известных летчиков-космонавтов.

Так, в Екатеринбурге на распределительной подстанции, символично расположенной на проспекте Космонавтов, появился арт с Сергеем Прокопьевым – единственным екатеринбуржцем, побывавшем в космосе. Совместно с художником Вячеславом Каменских над граффити поработали и дети энергетиков.

В Перми художник Вячеслав Каменских изобразил космонавтов – членов экипажа космического корабля «Восход-2» Павла Беляева и Алексея Леонова, которые 18 марта 1965 года впервые в истории совершили выход в открытый космос. По завершению задания они осуществили приземление на территории Пермского края. Арт украсил стену трансформаторной подстанции на пересечении улиц Советская и Свердловская. 

Соавторами Вячеслава выступили работники «Пермэнерго» и студенты Пермского государственного института культуры. В мероприятии также принял участие заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, главный архитектор края Артем Габдрахманов.  

В Челябинске художник Тимур Абдуллаев нанес граффити с портретом Юрия Гагарина на фасад распределительной подстанции, расположенной по адресу: ул. Орджоникидзе, 54. Энергетики присоединились к работе уже на завершающей стадии, чтобы рисунок был готов как раз к праздничному дню. 

Отметим, что рисунки на энергообъектах – это часть масштабной социальной инициативы «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» энергетиков «Россети Урал». В этом году отмечается 80 лет с момента создания трех энергосистем Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Юбилейный год компания решила посвятить добрым и светлым делам, которые помогут сделать этот мир лучше. Инициативные группы и отдельные сотрудники действуют по ключевым направлениям: спасение животных, помощь незащищенным категориям граждан, экологические инициативы, донорство и др.

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Источник: Россети Урал

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