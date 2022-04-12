До конца 2024 года на загруженном отрезке Аргудан – граница с Северной Осетией (км 482 – км 497) увеличат количество полос с двух до четырех, а встречные потоки транспорта разделят барьерным ограждением.

Существующий двухполосный участок автодороги не справляется с трафиком, возросшим до 30 тыс. автомобилей в сутки. Итогом капремонта, который проводится по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ», станет увеличение пропускной способности и уровня безопасности дорожного движения.

На объекте началась подготовка к переустройству 21 трубы – устраиваются объездные дороги, по которым будет организовано движение на время работ по их замене. На участках расширения земполотна предусмотрена укладка геотекстиля для распределения нагрузки по всей поверхности дороги. Затем устроят основание и два слоя асфальтобетона с геосеткой, которая отличается устойчивостью к влажности и перепадам температуры. Третий и последний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон, рассчитанный на интенсивные транспортные нагрузки.

Риск самого опасного вида ДТП – выездов на встречную полосу – сведут к минимуму за счет установки осевого тросового ограждения на всем протяжении участка. В селах Анзорей и Хатуей пешеходная среда станет более комфортной: здесь устроят тротуары с перилами, автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки. Кроме того, в населенных пунктах установят по пешеходному светофору, еще один такой объект смонтируют рядом с больницей под Анзореем.

На 486-м км трассы «Кавказ» капитально отремонтируют правый мост через реку Лескен. Сооружение расширят с одной до двух полос движения. На данный момент мостовики разобрали старое сооружение и расширили основания опор буронабивными сваями. Начаты работы по устройству опор. Следующий этап – монтаж пролетного строения и укладка мостового полотна, укрепление конусов монолитным бетоном. На время производства работ организовано реверсивное движение по левому мосту.