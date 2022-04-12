 
Контракты

В Усть-Куте построят очистные сооружения почти за миллиард

В Усть-Куте построят очистные сооружения почти за миллиард

12 апреля 2022, 11:36
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Иркутской области объявили аукцион на строительство комплексных очистных сооружений в городе Усть-Кут, сообщает RosTender.info. Власти городского поселения принимают заявки на участие в отборе до 19 апреля. Начальная цена контракта – 972 млн рублей.

Подрядной организации предстоит построить канализационные очистные сооружения производительностью 2500 м3 в сутки. Они будут предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с площадки очистных сооружений. Работы пройдут по проекту, разработанному ООО «ЦПИРТЭ «Главстройпроект». Строительство начнется сразу после заключения контракта и завершится к началу ноября 2024 года.
 

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Источник: Ростендер

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