В Усть-Куте построят очистные сооружения почти за миллиард

В Иркутской области объявили аукцион на строительство комплексных очистных сооружений в городе Усть-Кут, сообщает RosTender.info. Власти городского поселения принимают заявки на участие в отборе до 19 апреля. Начальная цена контракта – 972 млн рублей.

Подрядной организации предстоит построить канализационные очистные сооружения производительностью 2500 м3 в сутки. Они будут предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с площадки очистных сооружений. Работы пройдут по проекту, разработанному ООО «ЦПИРТЭ «Главстройпроект». Строительство начнется сразу после заключения контракта и завершится к началу ноября 2024 года.

