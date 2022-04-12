Акционерное общество «Интертехэлектро» приступило к выполнению работ по строительству электростанции для горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд (Красноярский край). Заказчиком строительства выступает ООО «Черногорская ГРК» (входит в группу «Русская платина»).

На площадке строительства начаты работы по устройству котлованов под фундаменты главного корпуса и газовых турбин. По зимнику Коротчаево-Дудинка и Северному морскому пути через Мурманск доставлены более 50 единиц техники, включая бульдозеры, погрузчики, автомобильные краны и бетоносмесители. Осуществлена поставка оборудования и материалов для устройства стройгородка. Выполняется устройство оснований и монтаж временной схемы электроснабжения вспомогательных зданий и сооружений, в том числе модульного общежития на 200 мест, административно-бытового корпуса, складов.

Первая очередь электростанции Черногорского ГОК будет состоять из двух энергоблоков мощностью 58,8 МВт каждый, оснащенных газовыми турбинами c водогрейными котлами-утилизаторами. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составит 117,6 МВт, тепловая - 123 Гкал/ч.

Генеральный подрядчик строительства – акционерное общество «Интертехэлектро» выполнит строительство электростанции на условиях «под ключ». Объем работ включает корректировку проектной и разработку рабочей документации, строительно-монтажные работы по всем объектам и сооружениям, поставку основного и вспомогательного оборудования и материалов, пусконаладочные работы. Ввод ТЭЦ в эксплуатацию запланирован на I квартал 2024 года

Новая электростанция позволит обеспечить надежное энергоснабжение производственных объектов горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд, расположенного в 15 километрах к юго-востоку от Норильска (Красноярский край). Проектная производственная мощность первой очереди комплекса составит 7 млн. тонн руды в год, его конечная продукция – медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.

Группа «Интертехэлектро» с 2001 года участвует в реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики и промышленных объектов в России. За время своей работы на рынке инжиниринга «Интертехэлектро» ввела в эксплуатацию энергообъекты суммарной мощностью более 3,9 ГВт. В числе заказчиков группы компаний «Интертехэлектро» крупнейшие энергетические и промышленные компании России, для которых были успешно реализованы проекты строительства и реконструкции объектов, в том числе в рамках программы ДПМ (ПАО “НК “Роснефть”, ПАО “ИнтерРАО”, ПАО “Русгидро”, ПАО “Т Плюс”, ПАО “Фортум”, ПАО “ТГК-2”, ПАО “ФСК ЕЭС” и другие). В состав группы входят головная инжиниринговая компания, проектные центры, компании по монтажу и пусконаладке оборудования, цифровизации, заводы по производству энергетического оборудования. Общая численность персонала группы составляет более 1800 человек.