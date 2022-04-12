Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов по видеосвязи открыли движение поездов по новому мосту через реку Ареду на Транссибе.

«Добросовестный и самоотверженный труд строителей, проектировщиков и эксплуатационных подразделений позволил в непростых природно-климатических условиях и при крайне напряжённой, практически безостановочной работе железнодорожной сети в короткие сроки выполнить поручение Президента и построить такой важный для Забайкальской магистрали объект. Причём отмечу, что проектирование и строительство осуществлено фактически за семь месяцев, что в два-три раза меньше нормативных сроков реализации подобных проектов на сети в обычных условиях», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава «РЖД» отметил, что Забайкальская железная дорога, где расположен новый мост, – это самая грузонапряжённая магистраль в мире, которая является основой надёжности и устойчивости работы всего Восточного полигона.

«Дорога обеспечивает перевозки железнодорожным транспортом более 60% грузов между Россией и Китаем. Спрос наших партнёров – грузоотправителей и грузополучателей – в восточном направлении постоянно растёт. На неугольные грузы в 2022 году в направлении Запад – Восток спрос увеличился более чем на 30%. А перевозка импортных грузов в направлении Восток – Запад выросла более чем на 40%», – сказал Олег Белозёров.

Он выразил благодарность железнодорожникам, строителям и всем участникам проекта. За время работ было смонтировано два 55-метровых пролётных строения и уложено 2,4 км новых путей. Новый мостовой переход, расположенный поблизости от восстановленного после паводка в 2021 году участка дороги, рассчитан на пропуск тяжеловесных поездов с нагрузкой до 32 т на ось и скоростью до 100 км/ч.

В июле 2021 года из-за аномальных дождей в Забайкальском крае, выхода из берегов реки Ареды и повреждения моста на перегоне Куэнга – Укурей было остановлено движение поездов. Уже через три с половиной дня движение по Транссибу возобновили по временной схеме, незамедлительно началось проектирование новых металлических мостов без опор в русле.