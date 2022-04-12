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Юго-Западный филиал "Россети Кубань" принял на обслуживание четыре энергообъекта

Юго-Западный филиал Россети Кубань принял на обслуживание четыре энергообъекта

12 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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С начала 2022 года Юго-Западный филиал «Россети Кубань» принял на обслуживание четыре энергообъекта, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам и физическим лицам. Объекты энергетики расположены в пригороде Анапы и Крымском районе Краснодарского края. Их передача проведена из-за отсутствия возможности должного технического обслуживания прежними собственниками.

В числе консолидированных энергообъектов – одна комплектная трансформаторная подстанция и три линии электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью около девяти километров.

До конца текущего энергетики планируют принять на обслуживание еще более 40 энергообъектов в зоне ответственности Юго-Западных электросетей. Филиал принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. Изношенные сети регулярно становятся причиной аварийных ситуаций в сетевом комплексе и являются одной из главных причин снижения качества электроснабжения и роста потерь электроэнергии.

Одно из главных преимуществ консолидации – в возможности установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

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Источник: Россети Кубань

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