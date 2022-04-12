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Завершена реконструкция ЛЭП для надежного электроснабжения самого длинного села КБР

Завершена реконструкция ЛЭП для надежного электроснабжения самого длинного села КБР

12 апреля 2022, 11:47
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КБР, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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«Россети Северный Кавказ» завершили реконструкцию 64 километров распределительных сетей 0,4 кВ в селении Заюково Баксанского района КБР. Благодаря этим мероприятиям повышены надежность и качество электроснабжения более 11 тысяч сельских жителей. 

Заюково расположено на высоте 1400 метров над уровнем моря в одном из самых живописных ущелий Кабардино-Балкарии – Баксанском. Поселение, основанное почти 200 лет назад, называют самым длинным в республике. Его протяженность составляет 12 километров. Сегодня в Заюково функционируют четыре детских сада, четыре школы, интернат, участковая больница и амбулатория. 

Чтобы обеспечить надежное и качественное электроснабжение участка, энергетики в рамках реализации Программы снижения потерь реконструировали распределительные сети, построенные здесь более 50 лет назад. Рабочие группы установили 954 новые опоры, смонтировали 64 километра самонесущего изолированного провода (СИП). Кроме того, на СИП заменили вводы в домовладения потребителей. Применение такого провода позволяет сократить объём и время аварийно-восстановительных работ, снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности. Одновременно для удобства абонентов специалисты установили порядка 2,4 тысячи интеллектуальных приборов учета. В соответствии с новыми требованиями Правил предоставления коммунальных услуг они вынесены на границу балансовой принадлежности. 

На выполнение проекта «Россети Северный Кавказ» направили более 130 млн рублей.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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