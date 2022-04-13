RusCable Insider #263 - оборудование для LAN-кабелей Winlong
Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
13 апреля 2022, 14:36
Рубрика: Компании
Метки: МИНПРОМТОРГ, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
В конференции принимали участие Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Рязанцев О.Н., руководители АО "Объединенная судостроительная корпорация" и АО СПО "Арктика".
В процессе переговоров в основном обсуждался резкий рост цен на материалы, в том числе медную катанку. Данный вопрос волнует всех производителей кабеля и нашел активный отклик со стороны Минпромторга.
Учитывая активную позицию и заинтересованность всех участников совещания, надеемся, что вопрос ценообразования на материалы будет решен в ближайшее время.
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