В конференции принимали участие Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Рязанцев О.Н., руководители АО "Объединенная судостроительная корпорация" и АО СПО "Арктика".

В процессе переговоров в основном обсуждался резкий рост цен на материалы, в том числе медную катанку. Данный вопрос волнует всех производителей кабеля и нашел активный отклик со стороны Минпромторга.

Учитывая активную позицию и заинтересованность всех участников совещания, надеемся, что вопрос ценообразования на материалы будет решен в ближайшее время.