Двухуровневая развязка, путепровод и пешеходный мост появятся на трассе между Новосибирском и Ленинск-Кузнецким (Кузбасс) - у въезда на строящийся Восточный обход города, саму дорогу около обхода расширят с двух до четырех полос к 2026 году. Сейчас по данной трассе проезжает до 25 тыс. автомобилей в сутки, и необходима реконструкция - дорога достигла максимума пропускной способности, сообщили ТАСС в пресс-службе Территориального управления автодорог Новосибирской области.

Восточный обход Новосибирска длиной в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией "Сибмост" из-за срывов графика работ по первому этапу строительства (его должны были закончить к 2016 году) - объект был завершен на 45%. В апреле 2021 года Новосибирскавтодор был признан победителем торгов по достройке объекта, стоимость работ составляла 3,7 млрд рублей, закончить строительство планировалось в октябре 2024 года.

"Двухуровневую развязку, путепровод и пешеходный мост построят на Ленинск-Кузнецкой трассе около села Раздольное. Саму дорогу на границе с Новосибирском до транспортной развязки на Восточном обходе расширят до четырех полос. По контракту все работы на объекте должны быть завершены в 2026 году", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что сейчас по автодороге, которая обеспечивает связь населенных пунктов под Новосибирском и областного центра с федеральными трассами, проезжает ежесуточно до 25 тыс. автомобилей - она достигла максимально возможной пропускной способности. Кроме того, покрытие на участке от Новосибирска до будущего обхода находиться в неудовлетворительном состоянии.

"С вводом в эксплуатацию Восточного обхода Новосибирска интенсивность движения и перегруженность участка возрастут, что усложнит непростые условия дорожного движения по данному участку. Реконструкция автомобильной дороги позволит увеличить ее пропускную способность, снизить напряженность транспортного потока и, соответственно, количество дорожно-транспортных происшествий", - отметила собеседница агентства.

Работы будут выполнены по федеральной программе "Безопасные и качественные автодороги". Стоимость реконструкции и строительства оценивается приблизительно в 4 млрд рублей.

Фото: ТУАД