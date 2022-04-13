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ГЭК Китая приступила к реализации двух проектов строительства линий электропередачи ультравысокого напряжения

ГЭК Китая приступила к реализации двух проектов строительства линий электропередачи ультравысокого напряжения

13 апреля 2022, 16:24
Рубрика: За рубежом
Метки: КИТАЙ, ЛЭП, UHV
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Государственная электросетевая корпорация (ГЭК) Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) приступила к сооружению 2-х линий электропередачи (ЛЭП) ультравысокого напряжения (ultrahigh voltage, UHV).

UHV ЛЭП напряжением 1 000 кВ и суммарной протяженностью 525 км свяжут города Фучжоу (Fuzhou) и Сямэнь (Xiamen) на востоке страны с городами Чжумадянь (Zhumadian) и Ухань (Wuhan) в центральной части Китая. Реализация проектов строительства UHV ЛЭП стимулирует развитие генерации на базе возобновляемых источников энергии (шельфовых ветровых и солнечных электростанций). Ввод в эксплуатацию обеих ЛЭП, стоимость строительства которых оценивается в $1,71 млрд, запланирован в 2023 г.

На сегодняшний день ГЭК Китая построено 29 UHV ЛЭП, по которым передано более 2 500 ТВт*ч электроэнергии. К 2030 г. планируется увеличение совокупной пропускной способности передающей сети между регионами и провинциями Китая с текущих 240 ГВт до 370 ГВт.

Официальный сайт CGTN

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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