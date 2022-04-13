Кабельная продукция завода СПЕЦКАБЕЛЬ для нефтегазовой отрасли будет представлена в Москве в ЦВК ЭКСПОЦЕНТР.

21-я Международная выставка Нефтегаз «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» состоится 18–21 апреля 2022 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Кабельная продукция завода «Спецкабель» для нефтегазовой отрасли будет представлена на мероприятии:

Расположение стенда кабельного завода «Спецкабель» – павильон № 2, зал № 2, стенд 22Е40. Технические специалисты предприятия проконсультируют посетителей по вопросам приобретения, монтажа и эксплуатации продукции. Гостям будут представлены обновленные каталоги.

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Мероприятие проводится ежегодно совместно с Национальным нефтегазовым форумом. На выставке и форуме представлены новейшие разработки отрасли нефти и газа. Мероприятия имеют насыщенную деловую программу.

Получить электронный билет на «Нефтегаз» и ознакомиться с полным списком участников можно на официальном сайте организаторов. Кабельный завод «Спецкабель» регулярно участвует в выставке «Нефтегаз». До встречи в ЦВК «Экспоцентр»!