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На сессии "Цветные металлы и лом цветных металлов" обсуждали рынок меди и алюминия

На сессии Цветные металлы и лом цветных металлов обсуждали рынок меди и алюминия

13 апреля 2022, 17:23
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕДЬ, ЛОМ
Отрасль: Металлургия Кабельная промышленность 
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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Модератор Александр Кобенко, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам "Деловой России", член совета директоров Акрон Холдинга, отметил, что в текущей внешнеполитической ситуации ограничение экспорта цветных металлов может произойти не только из-за санкций и нарушения логистических цепочек, но и по инициативе нашей страны. Прекратив поставки палладия, никеля, меди на внешний рынок, Россия может поставить под угрозу целый ряд ключевых отраслей в западных странах. Он предложил участникам дискуссии обсудить, что произойдет с рынком в этом случае.

Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.KОМ»:

«Если правительство запретит экспорт меди, то пострадают как первичные производители (Норникель, УГМК, РМК), так и производители вторичного сырья. Это фактически будет означать уничтожение своей экономики».

«Рано или поздно рынки откроются, и российские экспортеры должны не просто продолжать работать, а продолжать соответствовать требованиям внешних рынков, в т.ч. с точки зрения ESG».

Максим Третьяков, президент Ассоциации «Электрокабель»:

«75% меди потребляется кабельщиками. По прогнозам, производство кабеля упадет примерно на 22% по результатам 2022 года. Соответственно, сократится и потребление меди и алюминия. Более того, медь будет все больше замещаться алюминием, т.к. он дешевле».

«Сейчас в разработке находится закон о запрещении привязки внутренних цен сырьевых товаров к котировкам внешних бирж и курсу доллара. Но к чему их привязать вместо этого, пока не понятно».

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Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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