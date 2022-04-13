На вокзале Уфы заменят эскалаторы

НПП "ГЕРДА" на выставке "НЕФТЕГАЗ 2022" 18-21 апреля
13 апреля 2022, 15:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Негосударственная экспертная организация ООО «ГК РСЭ» одобрила проектную документацию на дополнительные работы по монтажу и вводу в эксплуатацию поэтажных эскалаторов в рамках реконструкции железнодорожного вокзала Уфы.
Вокзал Уфы – центральная железнодорожная станция Башкирского региона Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД». Вокзал действует с 1888 года и за все время своей истории пережил несколько реконструкций. Очередной проект по модернизации вокзального комплекса Уфы в 2021 году был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Обновление городской и транспортной инфраструктуры также входит в план работ по подготовке к 450-летию Уфы. Юбилей отметят в 2024 году.
В результате реконструкции на железнодорожном вокзале будет организовано эффективное распределение пассажиропотока, а замена поэтажных эскалаторов обеспечит беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.*
Застройщик – ОАО «Российские железные дороги». Проектировщик – ООО «РЖД-ТЕХСЕРВИС».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
Фото: Wikimedia Commons/Flanker
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