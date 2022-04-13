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На вокзале Уфы заменят эскалаторы

Негосударственная экспертная организация ООО «ГК РСЭ» одобрила проектную документацию на дополнительные работы по монтажу и вводу в эксплуатацию поэтажных эскалаторов в рамках реконструкции железнодорожного вокзала Уфы. 

Вокзал Уфы – центральная железнодорожная станция Башкирского региона Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД». Вокзал действует с 1888 года и за все время своей истории пережил несколько реконструкций. Очередной проект по модернизации вокзального комплекса Уфы в 2021 году был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Обновление городской и транспортной инфраструктуры также входит в план работ по подготовке к 450-летию Уфы. Юбилей отметят в 2024 году.  

В результате реконструкции на железнодорожном вокзале будет организовано эффективное распределение пассажиропотока, а замена поэтажных эскалаторов обеспечит беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.*

Застройщик – ОАО «Российские железные дороги». Проектировщик – ООО «РЖД-ТЕХСЕРВИС».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Wikimedia Commons/Flanker

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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